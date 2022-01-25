Ataoğlu: Önemli olan istikrarlı ve uzun ömürlü bir hükümet modelidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, meclise girmeye hak kazanan Demokrat Parti'yi (DP) kabul etti. DP heyetinde görüşmede DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr Koral Çağman yer aldı.

Ataoğlu görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, “Halkın beklentilerinin karşılanması için neler yapılabileceği görüşüldü. Amacımız hızlı bir şekilde ülkenin beklentilerin karşılanmasıdır. Sorumluluktan kaçmıyoruz ve görev düşerse sorumluluğumuzun bilincinde hareket edeceğiz” dedi.

UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümetine bakış açısı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ataoğlu, “Şu ana kadar hükümet kurma ile iligli her hangi bir teklif gelmedi. Parti yetkili kurullarıyla görüşüp kararımızı vereceğiz. Önemli olan istikrarlı ve uzun ömürlü bir hükümet modelidir" ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar, bugün sırası ile YDP ve HP genel başkanlarıyla görüştü. DP' ile görüşmenin ardından Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi heyetini kabul etti.

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25/01/2022 12:36