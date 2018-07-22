Ataoğlu: Otelciliğin Gelişmesi Turizmin Gelişmesi İçin Şart

Mağusa ve Bafra bölgesinde otellerde incelemelerde bulunan ve sektörün sorunlarını dinleyen Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yatırımcı ve turizmcilerin görüş ve önerilerinin kendisi için yönlendirici olduğunu söyledi.

Turizm ve Çevre ve Bakanı Fikri Ataoğlu, Mağusa ve Bafra turizm bölgesinde turistik tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İşletme sahiplerinin ve çalışanların sorunlarını dinleyen Ataoğlu, otelciliğin gelişmesinin turizmin gelişmesi için şart olduğunu vurguladı. Sektörün beklentilerini karşılamak ve dinamik bir yapı oluşturmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Ataoğlu, “amacımız turizmin 12 ay yapılabilmesidir” dedi.



Turizmin, ekonomimizin gelişmesi için çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Bakan Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’a gelen turistlerin başta otellerden ve turistik tesislerden kaliteli hizmet almaları birinci hedefimiz olmalıdır” diyerek konaklama sektöründeki standartların yükseltilmesinin önemine işaret etti.



“Kaliteli hizmet turizm gelirlerini arttırır” diyerek sözlerine devam eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bölgedeki yatırımcılardan aldığı bilgiler doğrultusunda önce bakanlık bünyesinde sonra da Bakanlar Kurulu nezdinde sorunların hiç gecikilmeden masaya yatırılacağını, yatırımcının önünü açılması adına tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs ekonomisi içinde Turizm sektörünün tartışılmaz önemli bir yeri olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, “arzı yaratıyoruz, talebi artırmak için de daha çok çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.Otel ziyaretlerine Mağusa ve Bafra bölgesinden başladıklarını belirten Ataoğlu, bu ziyaretlerin bütün turistik tesisleri kapsayacağının altını çizdi.

Hükümet olarak, uçak bilet fiyatlarındaki pahalılığın sektörün motivasyonunu düşürdüğünün bilincinde olduklarını da ifade eden Ataoğlu, bir çok alternatif üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve ciddi anlamda mesafe kaydettiklerini söyledi. Türkiye ‘ deki seçimler nedeniyle süreçte bir yavaşlama olduğunu da belirten Ataoğlu, hafta başından itibaren bu konu ile ilgili çalışmaların ara vermeden ve artarak devam edeceğini söyledi.