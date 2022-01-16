Ataoğlu: Piyasalardaki fiyat farklılıklarının önüne geçilecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, denetimlerin artırılmasıyla piyasadaki fiyat farklılıklarının önüne geçileceğini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, Bertan Özberkman başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’ni (TUTDER) kabul etti.

Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, piyasayı ucuzlatmak adına öncelikle denetimin artırılması gerektiğini ifade ederek, böylelikle piyasadaki fiyatlar arasında oluşan farklılıkların önüne geçeceklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde vergi ve fonların “daimi olacak şekilde azaltılması” gerektiğini belirten Ataoğlu, böylelikle fiyatların aşağıya çekilebileceğini belirtti.

“İTHALATTA PEŞİN KDV UYGULAMASI KALDIRILACAK”

KDV yasasında düzenlemeler yapılarak, ithalatta peşin KDV uygulamasının kaldırılacağını da ifade eden Ataoğlu, şirketlerin henüz satış yapmadan vergilerini peşin ödemelerinin rasyonel bir uygulama olmadığını belirtti.

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16/01/2022 12:05