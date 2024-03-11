Ataoğlu: Ramazan, paylaşmanın, sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın zirveye çıktığı aydır

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ramazan’ın paylaşmanın, sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın zirveye çıktığı ay olduğunu söyledi.

Fikri Ataoğlu Ramazan ayının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayına bir kez daha kucak açtık. Kalplerimizde yeşeren manevi duygularla dolu bu ay, bizi bir araya getirip paylaşmanın en güzel halini yaşatıyor.

Ramazan, paylaşmanın, sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın zirveye çıktığı, manevi bir atmosfer sunan anlamlı bir aydır. Bu ay, kalplerimizi arındırarak birbirimize daha yakın olmamıza, yardımlaşmamıza vesile olur. Paylaşmak, sevgiyle payidar kılmaktır. Bu Ramazan ayında, birbirimize daha çok destek olalım, sevgiyi çoğaltalım ve zorluklar karşısında birbirimize omuz verelim.

İftar sofralarında buluşmak, gönül sofralarını paylaşmak dileğiyle, birlik ve beraberlik içinde nice güzel Ramazanlara ulaşmamız temennisiyle. Bu mübarek ayın bize getirdiği huzur ve manevi zenginlikleri en güzel şekilde değerlendirmek dileğiyle...Ramazan ayının ülkemize, İslam Âlemi’ne ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.”