Ataoğlu, Regaip Kandili dolayısı ile mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yayımladığı mesajla halkın ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Ataoğlu, Regaip Kandili dolayısı ile yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın ve tüm İslam âleminin Regaip Kandil’ini en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu mübarek gece, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin sevgi ve hoşgörüyle dolduğu, manevi huzurun derinden hissedildiği özel bir zaman dilimidir. Regaip Kandili, aynı zamanda birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendiren önemli bir fırsattır.

Bu anlamlı gecenin ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim."