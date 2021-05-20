Ataoğlu: Sağlık Bakanlığı ve Üst Kurul’un kararlarını bekliyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, turizme yönelik çalışmaları anlatarak, kapalı devre turizm ve iç turizme yönelik yapılan çalışmalara işaret etti.

Ataoğlu, bu yılın kaçırılmaması adına da kapalı devre turizmi hayata geçirdiklerini, 3 bin 132 kişinin ülkeye geldiğini, 10 vaka rastlandığını anlattı. Ataoğlu, bayram süresince iç turizmin de hareketlendiğini, gerekli denetim ve incelemeleri yaptıklarını, şikayet, talep ve önerileri dinlediklerini kaydetti.

Ataoğlu, kapalı devre turizm dışında nasıl hareket edebilecekleri konusunda da çalışmalar yaptıklarını, çift aşılı kişilerin ülkeye gelebilmesinin önünün açılması için 3 Haziran tarihinin öne çıktığını, uçak sayısının artırılması, ülkeye daha çok insanın gelmesi, esnafın da bundan faydalanabilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bayram süresince piyasaya 9 milyon TL civarında bir kaynağın sağlandığını, kapalı devre turizmiyle birlikte piyasaya giren rakamın 20 milyon TL olduğunu, bu rakamların daha fazla artması için turizmde açılımın şart olduğunu, bunun için de bazı şartları oluşturarak İsrail pazarından turistleri ülkeye getirmek yanında Güney ile de çalışmaların sürdüğünü anlatan Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun PCR testleri ile ilgili vereceği karara göre hareket edeceklerini söyledi.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Ataoğlu, bakanlık olarak turizm açısından hazır olduklarını, ancak Sağlık Bakanlığı ve Üst Kurul’un kararlarını beklediklerini, 3 Haziran tarihine hazır olduklarını kaydetti.

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20/05/2021 12:40