Ataoğlu: Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı

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14/03/2022

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Ataoğlu: Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu’nun mesajı şöyle:
“Özellikle son iki yıl koronavirüs salgınıyla mücadele ederken sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çaba ve gayretleriyle, her bir sağlık çalışanımız milletimizin kahramanı olmuştur.

Canımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlıkçıların hayatımızdaki yeri yadsınamaz.

Her koşulda bizlerin sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan, verilen görevleri zamanında, özveriyle ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.”

14/03/2022 12:48
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TAGS: fikri ataoğlu
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