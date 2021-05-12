Ataoğlu: Sağlık çalışanlarının hakkı ödenemez

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, salgın sürecinde gece gündüz demeden, gerektiğinde ailesinden feragat eden, hayatlarını riske atan, ama hastalarını ihmal etmeyen sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini vurguladı.

Ataoğlu Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “İnsan sağlığı için büyük fedakarlıklarla görevlerini yapan hemşirelerimizin, özellikle salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte özverili ve eşsiz emekleri her türlü övgüyü hak ediyor”dedi.

Salgınla mücadelede kilit roldeki hemşirelere saygı duyduklarını ve onları yürekten alkışladıklarını ifade eden Ataoğlu, “Bu duygularla; sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin ‘Hemşireler Günü’ kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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12/05/2021 13:34