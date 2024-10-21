Ataoğlu: Şampiyon Melekler için Adıyaman’da bir eser inşa edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Adıyaman’da BRT’ye konuştu.

Şampiyon Meleklere verdikleri sözü tutmaya devam edeceklerini beliren Ataoğlu, “Ülkede bazı sorunlarımız var ama bu en önemli sorunumuzdur. Olası kast için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu, “Dava devam ederken Adıyaman’da çocuklarımız için bir eser inşa etmek istiyoruz yarın Adıyaman Valisi ile görüşeceğim. Çocuklarımızın maneviyatını bu eserle yaşatacağız” diye konuştu.