Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, görüşmede Ataoğlu’na bakanlık müsteşarı Serhan Aktunç, bakanlık müdürü Mehmet Yalçın ve özel kalem müdürü İbrahim Alkan eşlik etti.

Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye’de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatı’nın tüm gücüyle sahada olduğunu söyleyerek, tüm emek koyanlara teşekkürlerini sundu.

Son yaşanan deprem felaketi sonrasında Sivil Savunmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Ataoğlu, doğal afetler karşısında en iyi şekilde müdahale edebilecek araç-gereç ve teknik personel donanımının mutlak suretle güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hükümet olarak gereken tedbirlerin alınması için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğinde koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Ataoğlu, olası doğal afetlerde sıkıntı yaşamamak için herkesin elini taşın altına koyacağını belirtti.

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30/03/2023 13:43