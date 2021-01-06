Ataoğlu: Sivil Savunma Teşkilatı, en önemli dayanağımızdır

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul ederek görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Bakanlık görevinde bulunduğu süre içerisinde çok ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, “İhtiyaç duyulduğu anda, ilk akla gelen Sivil Savunma Teşkilatımız olmuştur. Bu anlamda Sivil Savunma Teşkilatı, en önemli dayanağımız olmuştur” dedi.

Bakan Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile önceki bakanlık döneminde başlatmış oldukları önemli çalışmaların olduğuna dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte de iş birliği ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da özellikle pandemi sürecinde Turizm ve Çevre Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, ihtiyaç duyulan alanlarda hazır bulunduklarını dile getirerek, İhtiyaç duyan herkesin, yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Karakoç, Bakan Ataoğlu’na görevinde başarılar dileyerek, Teşkilat olarak iş birliği içerisinde hareket etmeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

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06/01/2021 13:38