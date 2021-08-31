Ataoğlu: Şu anki havaya göre felaket bizi teğet geçebilir
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 4 noktada petrol sızıntısına müdahale etmek için envanterlerin hazır olduğunu söyledi
31/08/2021
Haber Kıbrıs Özel
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz’da Haber Kıbrıs Web TV özel yayınına katıldı.
Fikri Ataoğlu, Haber Kıbrıs'a yaptığı açıklamada az önce öğrendikleri hava raporuna göre Suriye'den gelen akaryakıt sızıntısının Kıbrıs'ı teğet geçebileceği noktada olduğunu söyledi.
Ataoğlu, "Umarım hava böyle devam eder ve bizi bu felaket teğet geçer. Bizi belki teğet geçecek ancak gideceği yerde derin izler bırakacak" diye konuştu.
Ataoğlu, Lazkiye’de sızıntının devam ettiğini belirterek, uluslararası güçlerin olaya el atması gerektiğine dikkat çekti.
Ataoğlu, "4 ayrı noktada envanterlerimiz hazır bir şekilde bekliyor" ifadelerini kullandı.