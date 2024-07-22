Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi

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22/07/2024

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Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı konuşmayla, önümüzdeki günlerde izleyecekleri yolu aydınlattığını belirtti.

Ataoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşma, yalnızca bugünü değil, önümüzdeki günlerde de izleyeceğimiz yolu aydınlatması bakımından büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

Demokrat Partiden yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu açıklamasında, tören ve etkinliklere katılan Erdoğan ve diğer konuklara teşekkür etti, "Varlığınız, bu bayramı daha anlamlı kılmış ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatmıştır." ifadelerine yer verdi.

 

22/07/2024 09:43
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TAGS: Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan
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