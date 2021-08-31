Ataoğlu, TC teknik heyetini kabul ederek, petrol sızıntısına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetini kabul ederek, gelinen son durum ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, teknik heyetten insansız hava araçları (İHA) aracılığı ile çekilen görüntüler aracılığıyla sızıntı ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Teknik heyet, yaptığı bilgilendirmede, meteorolojik bilgiler ve olasılıklar üzerinde de çalışıldığını, her türlü olasılık karşısında alınması gereken önlemler üzerinde çalışmaların aralıksız devam edileceğini bildirdi.

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31/08/2021 20:18