Ataoğlu, Tosunoğlu’nun istifası ile ilgili konuştu

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Hasan Tosunoğlu’nun istifasını BRT’de değerlendirdi.

“Dün akşam bana mesaj atıp istifa edeceğini söyledi ben de kendisine yurt dışındayım cuma akşamı gelirim cumartesi sabah görüşelim dedim.

Görüşmeyi beklemeden bugün istifa etti” diyen Ataoğlu, Tosunoğlu’nun istifasının kişisel ve tek taraflı alınan bir karar olduğunu, karara saygı duyduğunu, ancak eleştirilerin kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Demokrat Parti’nin, ülke menfaatleri ve toplumsal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Ataoğlu, “Kişilerle değil, idealler ve siyasi ideolojisi ile vardır ve var olmaya devam edecektir” dedi.

Ataoğlu, Tosunoğlu’nun istifasını hükümet çalışmaları için bir sorun olacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.