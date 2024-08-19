Ataoğlu: TUI'nin Kuzey Kıbrıs Kararı Turizme Siyasi Müdahale

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinden TUI'nin, 31 Ağustos 2024'e kadar Kuzey Kıbrıs'a yönelik tüm turları durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataoğlu, bu kararın turizmin doğasına aykırı ve siyasi bir niteliğe sahip olduğunu belirtti. TUI'nin bu kararı, hem Güney hem de Kuzey Kıbrıs'taki turizm sektörünü ve yerel rehberleri olumsuz etkileyecektir. Ataoğlu, “Turizm, siyasete kurban edilemez. Bu uygulamadan bir an önce geri dönülmelidir” dedi.

Ataoğlu ayrıca, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in bu tür uygulamalar karşısında kayıtsız kalmasının, iki uluslararası örgütün tarafsızlık ve güvenilirliğini sorgular hale getirdiğini ifade etti. Ataoğlu, BM ve AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin iki halk arasındaki ayrımı derinleştiren tutumlarına karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının da temel hak ve özgürlüklere sahip olduğunu hatırlatan Ataoğlu, bu yanlı tutum ve uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.