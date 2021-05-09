Ataoğlu tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı, Fikri Ataoğlu, annelerin, insanın dünya üzerinde aldığı ilk nefesten son nefese kadar yüreğinde taşıdığı mukaddes değer, olduğunu belirtti.

Ataoğlu’nun Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajı şöyle;

“Bizleri özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendirerek hayata hazırlayan annelerimiz, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağıdır.

Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerin yetiştireceği bireyler sayesinde atılır.

Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır.

Her günü Anneler Günü gibi yaşayıp yaşatabilmemiz bilinciyle, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, baş tacımız annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, değerli annelerimizin hepsine sevgi, saygı şükran dileklerimi iletiyorum.

Unutmayalım ki, mutlu, güçlü ve güler yüzlü bir toplum, güçlü annelerin omuzlarında yükselir.”

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09/05/2021 12:04