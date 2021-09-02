Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yarattığı deniz kirliliği ve özellikle Karpaz kıyılarına olan etkisinin giderilmesi amacıyla; Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi uzman personeli, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teknik ekipleri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti personelleri tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla KKTC’ye gelen Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekibi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi personellerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, elde edilen son durum hakkında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na bilgi aktarıldı.

Toplantıda; bölgede şimdiye kadar yapılan müdahale ve temizleme çalışmalarının sonuç verdiği ifade edilerek, Karpaz Yarımadası çevresinin incelendiği, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve uydu görüntüleri başta olmak üzere, gelen tüm ihbarların değerlendirildiği, 2 Eylül 2021 tarihi itibarı ile KKTC karasuları ve kıta sahanlığında hiçbir kirliliğe rastlanılmadığı ifade edildi.

Dün sabah saat 09.00’dan akşam 18.30’a kadar, 4 gemi ile Karpaz Yarımadası çevresinde, İHA, uydu görüntüleri ile gelen tüm ihbar noktalarında tarama ve inceleme gerçekleştirildiği, yapılan tarama ve inceleme sonucunda, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı kaynaklı herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı bilgisi verildi.

Ataoğlu: “Tüm deniz unsurları ile teyakkuzdayız”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bilgilendirme toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Çevre Koruma Dairesi Personelleri’nin, Karpaz kıyılarında inceleme ve denetlemelerinin devam edeceğini, bir nevi çevre koruma seferberliği başlatıldığının altını çizdi.

Bakan Ataoğlu, herhangi bir kirlilik tespit edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik ve ekipman yardımları ile KKTC deniz unsurlarının her türlü müdahaleye hazır şekilde teyakkuzda olacağını belirterek, herhangi bir tehdite karşın 2 adet deniz kirliliğine müdahale gemisinin daha Türkiye Cumhuriyeti tarafından bölgeye gönderildiğini belirtti.

Denetlemelerine aralıksız devam edeceğini belirten Bakan Ataoğlu konuşmasında ayrıca, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kurumları ile her zaman olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında olduğunu görmenin, büyük bir güç ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, gerek Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelerek bölgede özverili çalışmalar sürdüren teknik heyetlere gerekse de KKTC makamlarının değerli personellerine, ortaya koydukları olağan üstü efordan dolayı teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



02/09/2021 13:28