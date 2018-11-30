Ataoğlu: Turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Türkiye'nin incisi Antalya'ya gelen turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur." dedi.

Ataoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ataoğlu, Antalya ve KKTC'nin geçmiş yıllardan gelen yakınlığı bulunduğunu söyledi.

Karaloğlu'nun Antalya'ya gelen turistlerin KKTC'yi de ziyaret etmesiyle ilgili çalışmalarının gözardı edilemeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, "Vali Karaloğlu'na bu çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Türkiye'nin incisi Antalya'ya gelen turistlerin ikinci destinasyonu umarım KKTC olur." dedi.

Vali Karaloğlu ise Antalya ve KKTC'nin birbirine yakın turizm destinasyonları olduğunu belirtti.

KKTC'nin artık bir turizm ülkesi olduğuna değinen Karaloğlu, "Zaman içerisinde iki destinasyonu entegre etmemiz lazım. Antalya'ya gelen turistlerin, tatillerinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs'ta geçireceği yeni formüller üretmemiz lazım." diye konuştu.