Ataoğlu, turizm paydaşlarıyla bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına katıldı. Ataoğlu, Antalya’da turizm paydaşlarıyla da bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz gün ülkeden ayrılan Ataoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında görüşmelerine devam ediyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla bugün başlayan diplomasi forumu kapsamında, liderlerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının yer aldığı panellere katılan Ataoğlu, turizm paydaşları ile de bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu.

ATAOĞLU: “KKTC İÇİN BÜYÜK ŞANS”

Diplomasi Forumu kapsamında önemli temsilcilerle görüşme fırsatı bulduklarını kaydederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının benimsenmesi, bağımsızlığımızın herkes tarafından bilinmesi açısından diplomasi forumunu büyük şans olarak görüyoruz” dedi.

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11/03/2022 20:37