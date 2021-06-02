Ataoğlu: Turizmin başlaması ile sektör faaliyete geçecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Taşımacılarına ödemelerin başladığını söyledi.

2019-2020 yılında turistik taşımacılık iznini yenileyen 237 kişinin bu haktan yararlandığını ifade eden Ataoğlu, evraklarınını tamamlayan 147 kişiye bugün ödemelerin yapıldığını belirtti.

Toplamda 1.777.500 TL’lik ödemenin Turizm Taşımacılarına ödeneceğini anlatan Ataoğlu, turizmin zor süreçten geçtiği bu dönemde bu paranın sektöre can suyu olacağını kaydetti.

Daha önce otelcilere, acentelere ve rehberlere bazı katkılarda bulunduklarını söyleyen Ataoğlu, devletin olanakları çerçevesinde turizm fonundan sektöre destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Turizmin durması ile turizmden para kazanan taşımacıların da kötü bir dönem geçirdiğini dile getiren Ataoğlu, turizmin yeniden başlaması ile sektörün yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.

4 Haziran itibari ile hem kapıların, hem de turizmin başlayacağına da vurgu yapan Ataoğlu, ülke ekonomisi için turizmin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

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02/06/2021 16:12