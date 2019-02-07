Ataoğlu: Türkiye’nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılığını bulduk

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu KKTC’de son dönemde yapılan oteller ile gurur duyduklarını ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın yatak sayısının 100 binin üzerinde olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta ise 26 bin yatak bulunduğunu bildirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da, Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) geleneksel öğle yemeğine katıldı.

Ataoğlu yaptığı konuşmada, , Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs’taki otellerin kıyaslanmasına asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Yatırımcıların ülkemize kazadırdığı tesislerin. Sadece Güney Kıbrıs’a değil, dünyaya meydan okur nitelikte olduğunu ifade eden Ataoğlu, KKTC’de bütçe açığının yüzde 50 civarındaki bölümünü turizm sektörünü tarafından karşılandığını söyledi. Bu yıl hedeflerinin bütçe açığının yüzde 60-65’ini karşılamak olduğunun altını çizen Bakan Ataoğlu, “Türkiye’nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk.” diye konuştu.