Ataoğlu, ülkede yeni açılımların gerekli olduğunu söyledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gelecek ay PCR uygulaması ile ülkeye turist kabul etmeye başlanılmasının gerekli olduğunu, “tam açılıma doğru atılacak olan bu adımın ülke turizmine ve ekonomisine fayda sağlayacağını” söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu, temmuz ayında yeni açılımların gerekli olduğuna işaret ederek, ülke turizminin ve ekonomisinin buna “ihtiyacı” olduğunu kaydetti.

Nisan ayından başlayan kapalı turizm modelinin ardından bu ay aşılı turistlerin ülkeye gelişinin başladığına işaret eden Ataoğlu, “gelecek ayın başında ise sadece PCR uygulaması ile ülkeye turist kabul etmeye başlanması gerektiğini” belirtti.

Ataoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in de konu ile ilgili görüşleri olduğuna dikkat çekerek, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirleyeceği kriterler çerçevesinde temmuz ayında tam açılıma doğru atılacak olan bu adımın tüm sektörlere fayda sağlayacağını” vurguladı.

Ülkede aşılanmanın “hızla” devam ettiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, risk grubunda bulunan bireylerin aşılanması ile ülkenin “bir nebze olsun rahatladığını”, gelecek aya kadar aşılanma oranının da “iyi bir seviyede” olacağı görüşünü ortaya koydu.

“TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ KEİ OFİSİ’NİN DESTEĞİYLE TURİZM SEKTÖRÜNE YENİ KATKILAR YAPILACAK”

Bakan Ataoğlu, ülke ekonomisini ayakta tutan en büyük sektörlerden olan turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için bakanlık çalışmalarının devam ettiğini de ifade ederek, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin (KEİ) desteği ile de sektöre yeni katkılar yapılacağını söyledi.

Turizm sektörünün “uzun bir süredir maddi ve manevi kayıplar yaşadığına” işaret eden Bakan Ataoğlu, gelinen noktada vakaların azalması ile normalleşmeye geçilmesiyle birlikte turizmin daha kolay hizmetlerini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Ataoğlu, “Ercan Havalimanı başta olmak üzere, ulaşım ve konaklamada turizm sektörünün aldığı hijyen tedbirleri sayesinde turistler korkusuzca tatillerini ülkemizde geçirebilecek. Turizm sektörü de artık daha tecrübeli bilgi ve birikime sahiptir” şeklinde konuştu.

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11/06/2021 13:11