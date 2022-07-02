Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, "Uluslararası Kooperatifler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu mesajında, “Sosyal sorumluluk ilkesi ile çalışan, temelinde dayanışma, topluma ve insana hizmet olan kooperatiflerimiz, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kooperatiflerimizin gelişmesi için her türlü çalışma yapılmalı, onların kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde yardımcı olunmalıdır” ifadelerinde bulundu.

“Gerekli önlemlerin, katkıların alınması ve desteklenmesiyle, kooperatifçiliğin ülkemizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağı açıktır” diyen Ataoğlu, “Bizler de bu bağlamda, yerel ekonomiyi güçlendiren, finans, tarım, hayvancılık, el sanatları gibi alanlarda faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren kooperatiflerimizin gelişmesi için gerekli önlem ve katkıları var gücümüzle vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu, mesajında kooperatifçilik camiasının Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladı.

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02/07/2022 13:39