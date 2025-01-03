Ataoğlu: Yapmamız gereken 2027 yılına kadar bu hükümeti devam ettirmek

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’nin yarın “Hükümetten çekilip çekilmeyeceğini” tartışacağı parti meclisi toplantısını değerlendirdi.

BRT ekranlarında Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Ataoğlu, Erhan Arıklı’nın hükümete yönelik tehdide yakın söylemlerinin hoş olmadığını söyledi.

Hükümet ortaklarının, hükümet programında hayata geçirilemeyen konuların bir araya gelerek “hayata nasıl geçiririz” noktasında olması gerektiğine dikkat çeken Ataoğlu, söz konusu tartışmanın basın önünde olmaması gerektiğini savundu.

“Bu benim tarım değil” diyen Ataoğlu, Arıklı’nın tehdide yakın yorumlarının hoş olmadığını söyledi.

2025 yılı içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağına dikkat çeken Ataoğlu “Memleketin sıkıntılarını nasıl çözebiliriz ona odaklanmalıyız. Yapmamız gereken 2027 yılına kadar bu hükümeti devam ettirmek. Bu yıl özellikle cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmamız ve ekonomiyi elimizden geldiğince düzenlememiz gerek.

Ataoğlu, Levent Kutay’ın “YDP’den sürpriz açıklama ne olur?” sorusuna ise “Çıkacak olan her ne karar olursa da olsun, saygı duyarız. Bize düşen görev bu memleketin içinde bulunduğu bu sıkıntıları göz önünde bulundurarak onları aşmaktır” dedi.