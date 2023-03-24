Ataoğlu: Yaşlılar, kültürel değerlerimizin simgesidir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gençlik Merkezlerindeki gençlerle birlikteki Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

“Yaşlılar Haftası” nedeniyle Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen ziyarette, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ve personeli hazır bulundu.

Fikri Ataoğlu, yaşlıların, dün ile bugün arasında köprü oluşturan, kültürün ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan en kıymetli varlıklar olduğunu ifade ederek, yaşlıların her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçiren insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde iyi bir bakım talep etme hakları olduğunu dile getiren Ataoğlu, “Yaşlıların yüzünün gülmesi hepimizin sevincidir” dedi.

Etkinlik çerçevesinde gençler ve yaşlıların bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Ataoğlu, gençlerin değerlere sahip çıkması için bu tür etkinliklerin her zaman tekrarlanması gerektiğini vurguladı.

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24/03/2023 15:40