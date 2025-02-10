Ataoğlu: Yeni destinasyonlar yaratmaya çalışıyoruz

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında 9 Şubatta başlayarak 11 Şubat Salı günü sona erecek İtalya'nın en büyük turizm fuarlarından "BIT Milano Turizm Fuarı’nda yerini aldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç da fuara katılarak sektör temsilcileri ile bir araya geldiler.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fuarda Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel zenginliği tanıtılırken, görüşmelerde ülke acenteleri ile İtalyan tur operatörleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarda yaptığı açıklamada uzun bir aradan sonra bu yıl yeniden İtalya’da düzenlenen BIT Milano Fuarına katıldıklarını söyleyerek, “Fuarda Kuzey Kıbrıs standına büyük bir ilgi olduğunu” ifade etti.

Turizm paydaşlarından gelen talepler doğrultusunda yeni destinasyonlar yaratmaya ve ülke turizmine daha fazla katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Ataoğlu, fuarın başarılı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs destinasyonu için bu yıl charter uçaklara teşvik verileceğini de söyleyen Ataoğlu, turizmin zirveye ulaşması için eldeki imkanları kullandıklarını ifade etti.

Dijital mecralar başta olmak üzere etkin tanıtımlar yaptıklarını söyleyen Ataoğlu, yapılan çalışmalarda TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB’dan da destekler aldıklarını vurguladı.