Ataoğlu: Yeni müzakereler iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilecek

Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni müzakerelerin ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabileceğini kaydetti.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaretinde, DP olarak yeni dönemde Kıbrıs Türkü'nün dünyadaki saygınlığının arttırılması için var güçleri ile çalışacaklarını, Kıbrıs’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabileceğine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın temelinin egemen eşitlik ilkesiyle yan yana yaşayan, iki devletin var olmasıyla olabileceğini ifade eden Ataoğlu, tarih sayfalarında gazilerin ve şehitlerin verdiği mücadelenin altın harflerle yazıldığını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün güvenlik içerisinde devletini yaşatma mücadelesi vermesinin şehitler, gaziler, Mehmetçik ve mücahidin sayesinde olduğunu ifade eden Ataoğlu, gazilerin vatanı uğruna verdiği hizmetlerin asla unutulmayacağını söyledi.

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20/01/2022 14:26