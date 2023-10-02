Ataoğlu, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi

Meclis’in yeni yasama yılının açılış töreninde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Yaz tatili gözetmeden komitelerde çalışan tüm milletvekilleri ve katkı koyan Meclis çalışanlarına teşekkür eden Ataoğlu, önümüzdeki yasama yılında daha verimli olabilmek amacıyla komitelerde uzman kişilerin görüşlerine yer verilmesinin önemine değindi.

Ataoğlu konuşmasında, yeni dönemin verimli olabilmesi adına Meclis'te bulunan 50 milletvekilinin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını ve yasaları geçirmesini temenni etti.