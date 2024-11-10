Ataoğlu’dan 10 Kasım mesajı

Ataoğlu mesaj yayımladı: "Atatürk yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için bir lider, bir devlet adamı, bir ilham kaynağıdır"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için bir lider, bir devlet adamı, bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Onun ileri görüşlülüğü, cesareti ve azmi sayesinde, çağdaş, bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır” dedi.

Ataoğlu, Kıbrıs Türklerinin Atatürk’ün önderliğinde Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azmi her daim örnek aldığını ve Atatürk’ün izinde, kendi kültürüne ve kimliğine sahip çıkarak var olma mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Ataoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86’ıncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86’ıncı yılı… Atatürk, yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için bir lider, bir devlet adamı, bir ilham kaynağıdır. Onun ileri görüşlülüğü, cesareti ve azmi sayesinde, çağdaş, bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. 10 Kasım, bizlere Atatürk'ün ideallerini ve bıraktığı mirası hatırlatan özel bir gündür.

Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi, dünya barışına olan inancımızı daima güçlendirmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Atatürk’ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerine ve ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

10 Kasım’da, Atatürk’ü yalnızca anmakla kalmıyor; onun bizlere bıraktığı mirası daha ileriye taşımak için yeniden kararlılık gösteriyoruz. Atatürk, yenilikçi fikirleri ve liderliği ile bizlere daima rehberlik etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”