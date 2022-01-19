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Ataoğlu’na yakın olanlar liste dışı

DP genel Başkanı Ataoğlu'nu saf dışı bırakmak için Serdar Denktaş'ın liste yaptığı ifade edildi

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19/01/2022

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Ataoğlu’na yakın olanlar liste dışı

Demokrat Parti’de eski genel başkanlardan Serdar Denktaş’ın seçim öncesi parti içerisine müdahalesi ciddi rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Denktaş’ın parti içinde, bir grup milletvekili adayını “Genel Başkan Fikri Ataoğlu’na yakın gördüğü için” kendi listesi üzerinde çalışıyor.

Serdar Denktaş’ın Lefkoşa’da bir ve ikinci sıra adaylarına destek verdiği Mağusa’da ise Başkan Fikri Ataoğlu’na  karşı bir liste üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Girne’de ise birinci sıra adayı Hande Kayasal Çelikden’i liste dışı bırakan Serdar Denktaş’ın genel merkezi saf dışı bırakacak bir Meclis grubu üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi hezimeti nedeniyle Fikri Ataoğlu’na kızgın olan Denktaş, her fırsatta bu öfkesini de dile getirdiği gözlerden kaçmıyor.

19/01/2022 14:03
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TAGS: Serdar Denktaş, Ataoğlu, Liste
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