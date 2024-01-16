Ataoğlu’ndan Ankara’ya sürpriz ziyaret

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın resmi daveti üzerine gittiği Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cevdet Yımaz ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi, Turizm ve çevre konularının yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki son siyasi gelişmeler de ele alındı.

Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç’ta, Türkiye Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ile turizm yatırımları ve gelirlerinin en etkili ve verimli kullanılması ile ilgili görüşme yaptı. Müsteşar Aktunç, DÖSİM Başkanı Fatih Mehmet Özveren ile görüştü.

Görüşmede, eski eserler ve müzelerin çağdaş müzecilik anlayışı ile yönetilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ataoğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç eşlik etti.