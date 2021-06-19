Ataoğlu’ndan Babalar Günü Mesajı

ads ads ads ads
19/06/2021

ads
ads
ads
Ataoğlu’ndan Babalar Günü Mesajı

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm babaların gününü kutladı;  “Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah” dedi.

Ataoğlu, mesajında, “varlıkları ile bizlere daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Babasının yokluğunda ilk babalar gününü geçirdiğini kaydeden Ataoğlu, “Koca yürekli güzel babam. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var” dedi.

19/06/2021 15:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fikri Ataoğlu, Ataoğlu, Babalar Günü, Turizm
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.