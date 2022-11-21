Ataoğlu’ndan Gaziantep’te yaşanan terör saldırısına ilişkin mesaj

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21/11/2022

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Ataoğlu’ndan Gaziantep’te yaşanan terör saldırısına ilişkin mesaj

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep’te yaşanan havan saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, terörü lanetlediğini bildirdi.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hain terör örgütü tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum! Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırının hesabı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük gücüyle sorulacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye’nin yanındayız. Köklü geçmişi olan güçlü Türkiye’yi bu alçak saldırılarla yıldıramayacaksınız. Teröre, terörün her türlüsüne, terörü destekleyen herkese lanet olsun. Türk milletinin başı sağ olsun.”

21/11/2022 15:25
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TAGS: Ataoğlu, Gaziantep, terör, saldırı,
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