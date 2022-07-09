Ataoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı...

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09/07/2022

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Ataoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı...

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Paylaşma ve yardımlaşmanın daha yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar kucaklaştıkça, kaynaştıkça, birlik ve beraberlik ruhu arttıkça bayram olur.

Bugüne kadar her zaman sözünü ettiğim gibi, birlik ve beraberlik örneği göstererek; gerçek ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatıp bu mübarek günün ruhuna daha uygun davranacağız.

Tüm bu duygularla bayramın; kavuşma, paylaşma ve dayanışmamıza vesile olacağı nice bayramı beraberinde getirmesi dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diliyorum.”

09/07/2022 09:31
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TAGS: ataoğlu, kurban bayramı
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