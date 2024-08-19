Ataoğlu'ndan Rum Yönetimi'ne Eleştiri

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, günübirlik Kuzey’e geçen turistlere yönelik Güney Kıbrıs’ın engelleme çabalarına ilişkin açıklamada bulundu. Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ın bu girişimlerinin, Avrupa Birliği’nin serbest dolaşım ve özgürlüklerin kısıtlanamaması gibi temel ilkeleriyle çeliştiğini belirtti.

Ataoğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, TUI tur operatörü ile yaptığı ve Avrupa’dan Güney Kıbrıs’a gelecek turistlerin Kuzey Kıbrıs’a geçişini engellemeyi amaçlayan yeni anlaşmasını eleştirdi. Bu girişimlerin ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkiler yaratacağını, ancak asıl endişe verici olanın turistlerin seyahat özgürlüğünün ve serbest dolaşım haklarının kısıtlanması olduğunu vurguladı. Ataoğlu, bu tür uygulamaların Kıbrıs Türkleri üzerine uygulanan izolasyonları daha da körükleyeceğini ve adadaki çözüm arayışlarına zarar vereceğini ifade etti.

Ataoğlu ayrıca, bu tür adımların yalnızca turistlerin özgürlüğünü kısıtlamakla kalmayıp, ada halkları arasındaki ayrışmayı derinleştirdiğini belirtti. Turizmin, barış sürecine katkı sağlayabilecek bir alan olduğunu ve bu sektöre getirilen engellerin adadaki sorunu derinleştireceğini söyledi.