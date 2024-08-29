Ataoğlu’ndan Türkiye’ye çağrı: Tatile Yunanistan’a değil, Kıbrıs’a gelin

Türkiye basınına konuşan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiyeli vatandaşa çağrıda bulunarak, “Tatile Yunanistan’a değil, Kıbrıs’a gelin” dedi.

Turizm Bakanı Ataoğlu, Türkiye basınına konuşarak, “Uygun fiyatlı ve kaliteli tatil için Yunan adaları yerine kendi adanıza gelin” çağrısında bulundu.

Projeyle öncelikli hedeflerinin 85 milyon Türk vatandaşı olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, şunları kaydetti: “Biz aynı dil, aynı din, aynı para birimini paylaşıyoruz. Nasıl ki yıllar önce Türkiye Kuzey Kıbrıs’a sahip çıktı, şimdi yine aynı şekilde adalarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Türk vatandaşlarını Yunanistan ve diğer adalar yerine her bütçeye uygun kaliteli tatil seçeneklerine sahip Kuzey Kıbrıs’a bekliyoruz”

KKTC’nin 2023 yılında 3 milyon turist ağırladığı bilgisini veren Ataoğlu, bu yıl yüzde 40-50 arası artışla bu sayıyı 4-4.5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

7 YENİ OTEL AÇILACAK

Kuzey Kıbrıs’ın 30 bini otellerde, 50 bini de konutlarda olmak üzere 80 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Turist artışını karşılamak için yatak kapasitelerini sürekli artıracakları bilgisini veren Bakan Ataoğlu, “Burada da Türk yatırımcılar önemli rol oynuyor. Limak, Kaya, Concorde gibi markaların ikinci otel yatırımları sürüyor. 3 yıl içinde 7 yeni otel açılacak. Bu otellerin hayata geçmesiyle 15 bin ilave yatak kapasitesi olacak” dedi. Adaya gelecek turist sayısını artırmak için ulaşım seçeneklerini de çeşitlendiren Kıbrıs yönetimi; Mersin, Anamur ve Taşucu’ndan bölgeye olan gemi seferlerini artırdı.

DNA’MIZ BOZULUYOR TÜRKLER KONUT ALSIN

Bakan Ataoğlu, Akşam Gazetesi Editörü Özgül Öztürk’ün sorularını yanıtladı. KKTC’de konut yatırımlarının da son sürat devam ettiğini ve özellikle yabancı yatırımcının buna büyük ilgi gösterdiğini anlatan Fikri Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adamıza çok fazla yabancı ilgisi olunca adanın DNA’sının bozulmasından endişe ettik. Hemen bir yasal düzenleme hayata geçirdik. Adada yabancı sadece bir konut alabilecek. Ancak Türk vatandaşlarımız 3 konut alabilecekler. Burada konut yatırımı 5 ila 10 yıl içinde geri dönüş sağlıyor. Birçok Türk gidip başka ülkelerde konut yatırımı yapıyor. Bizim onlara çağrımız, bu yatırımlarını yavru vatana yönlendirsinler.” Yaklaşık 50 bin yatağın Airbnb ve kısa süreli konaklama için kullanıldığı KKTC, yıl sonuna kadar bu konutları kayıt altına almak için turistik konaklama yasasını hayata geçirmeyi planlıyor.