Ataoğlu:Tüm alternatif hükümet modellerine açığız

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu BRT’de katıldığı ’18’inci Saat’ programında Hükümet kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu .

Ataoğlu, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Hükümeti kurma görevini almasının ardından DP’yi ziyaret ettiğini, görüşlerini karşılıklı olarak paylaştıklarını ancak bu görüşmeden sonra herhangi ikinci bir resmi görüşme yapılmadığını söyledi.

UBP’nin değerlednrimelerini tamamlayarak ikinci kez görüşme talebinde bulunması halinde buna hazır olacaklarını ifade eden Ataoğlu, şöyle konuştu..

Ataoğlu, birçok alternatif hükümet modelinin konuşulduğunu ifade ederek, sorumluluktan kaçmayacaklarını , tüm alternative modellere açık olduklarını ve muhalefette kalsalar da ülkedeki sıkıntıların çözümü için katkı vermeye çalışacaklarını kaydetti.Ataoğlu, sürecin hızlı şekilde tamamlanmasının önemine de vurgu yaptı

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14/02/2022 21:14