Ataoğlu,Turizmin Önemine İşaret Etti

Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi hakkında mecliste konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bütçe meclis alt komitesinde görüşülürken bazı önerileri olduğunu ve öngörülen bütçeyle hedeflenenlerin yapılamayacağının söylediğini anımsattı. Ataoğlu, beklenen artış olmamasına rağmen, bütçeye yapılan bir miktar artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

Turizmin önemine işaret eden Ataoğlu, turizm sektörünün ekonomiye doğrudan yansımalarına değindi.

Turizmin ülke geleceğine ve istihdama etkisinin önemine dikkat çeken Ataoğlu, ülkeye uygulanan ambargolar konusuna değindi.

Turizmci ve otelcilerin 2020 satışlarını tamamlayarak, 2021’e hazırlanmak zorunda olduğunu belirterek, turizmde yapılacakların, plan ve programların 2 yıl sonrasını öngörerek yapılması gerektiğini vurguladı.

Teşvik esasları kapsamında, hak ediş teşviklerinin ödenmesi konusunda bakanlık çalışmaları hakkında bilgi isteyen Ataoğlu, 2017’den kalan bakiyelerle, 2018 ve 2019 teşvik hak edişlerinin ödenmediğini savundu.

Tüm belirsizliklere rağmen turizmcilerin kendi kaynaklarını yaratarak, ülkeye turist getirmeye çalıştığını ifade eden Ataoğlu, kendi dönemlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

2020 için turizmde hiç umut olmadığını ileri süren Ataoğlu, bir çare üretmenin bakanlığın boynun borcu olduğunu vurguladı.

Eğer casino açma izninin önü açılırsa, turizmin de önün açılacağına inanç belirten Ataoğlu, eğer turizm ülkenin lokomotif sektörüyse, bu sektör için alternatif modellerin üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Turizmde tanıtım ve pazarlamanın planlanmasının önemine de işaret eden Ataoğlu, hedef kitle belirlenmeden, markanın altı doldurulmadan yapılacak reklam ve pazarlamanın, sadece devletin parasını harcamadan ibaret olacağını savundu.

Ambargo ve izolasyonların kırılmasının sağlanmasının önemine işaret eden Ataoğlu, bunun için doğrudan uçuşların sağlanması gerektiğini belirtti ve çalışmaların hangi aşamada olduğunu sordu.

Çevre Dairesi’nin yaptığı çalışmalara da değinen Ataoğlu, yerel yönetimlerle çevre konusunda yapılan iş birliğinin ve çevre temizliklerinin devam edip etmediği hakkında bilgi istedi.

Girne Antik Limanı’nın önemine işaret eden Ataoğlu, bu konuda önce devletin adım atması gerektiğini, daha sonra esnaftan katkı ve fedakarlık beklemek gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, Ercan Havalimanı ile ilgili gazetelerde okunan haberlerin üzüntü verici olduğunu, bunun hesabının sorulması gerektiğini kaydetti.

Kendi bakanlığı döneminde başlatılan bazı çalışmaların devam edip etmediğini de soran Ataoğlu, sürekli atık izleme sistemi (SAİS) çalışmaları hakkında bilgi istedi.

Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ayrılan bütçe ile hayal edilen hedeflerin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını savundu.

20/12/2019 11:00