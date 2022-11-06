Ataoğlu,TÜRKSOY 39’ncu Kültür Bakanları toplantısına katıldı

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Bursa’da yapılan TÜRKSOY 39’ncu Kültür Bakanları Toplantısına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, toplantının açılışında bir konuşma yaparak, KKTC’nin ileriki dönemlerde, Türk Dünyası Kültür Başkenti için Maraş’ı önerdi ve “Türk dünyasının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

TÜRKSOY Daimî Konseyi 39. Dönem Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli katıldı.

-Ataoğlu: “Türk dünyası kültür başkentinin Maraş olmasını öneriyoruz”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Kurulduğu günden bu yana, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için özverili çalışmalarına devam eden TÜRKSOY’un, 39’uncu dönem toplantısında, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum onuru ve memnuniyeti ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Türk dünyasını, Türk dili konuşan tüm halkları, kurulduğu 1993 yılından beri kültür, tarih, dil, edebiyat ve sanat alanında, başarı ve özveriyle yürüttüğü çalışmalarıyla, tek çatı altına toplayan ve tek ulus olan Türkleri kültür ve sanatla birleştiren TÜRKSOY’a KKTC halkı adına, teşekkürlerini sundu.

Ataoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkü dün, canı pahasına koruduğu Kıbrıs adasındaki Türk varlığını ve Türk kültürünü, bugün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de destekleriyle, dünyanın uyguladığı insanlık dışı izolasyonlarına rağmen, geleceğe taşıma inanç ve kararlılığı içerisindedir.

Siyasi, ekonomik, sportif, sanatsal, ulaşım ve insan hak ve özgürlüklerinden, yıllarca tecrit bir yaşama mahkum bırakılmak istenen Kıbrıs Türk halkı, Türklüğüne, inanç ve kültürel değerlerine sonuna kadar sahip çıkma mücadelesinde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gönül ve kardeşlik birlikteliğinden kaynaklanan siyasi, ekonomik ve kültürel desteği başta olmak üzere, her alandaki kıymetli katkı ve destekleri, bizlere en büyük motive ve güç kaynağı olmuştur. Başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile TÜRKSOY’a üye ve gözlemci üye ülkelerin gönül ve kardeşlik bağlarından kaynaklanan destekleri ile bizlere uygulanan bu ambargoları kırmaya, sahip olduğumuz ortak değerleri, dilimizi, kültürümüzü yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya, adadaki Türk varlığını devam ettirmeye kararlıyız. Eylül ayında TÜRKSOY ile birlikte 22’incisini düzenlediğimiz ve 22 yıldır ülkemiz ev sahipliğinde hayata geçirdiğimiz TÜRKSOY Opera Günleri gibi, her yıl TÜRKSOY’un organize edeceği, TÜRKSOY Kısa Film Yarışması ve Sunumları başlıklı etkinliğe, KKTC olarak ev sahipliği yapmak, arzusunu sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Ataoğlu, bu sayede Türk dünyasının değerli yönetmenlerini, sinema sanatçılarını, senaristlerini, TÜRKSOY organizasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle KKTC’de ağırlamayı, ülkenin sinema sanatı ve sanatçıları ile buluşturmayı arzu ettiklerini belirtti.

TÜRKSOY’un her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği TÜRKSOY Ressamlar Buluşması, TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması gibi etkinlikleri de KKTC’de ağırlamaktan onur duyacaklarını söyleyen Ataoğlu, “TÜRKSOY ailesinin siz değerli üyeleri, gelin hep birlikte Türk dünyasının merkezini, Mavi Vatan Akdeniz’e, KKTC’ye taşıyalım” dedi.

-“Maraş’ı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edelim”

Ataoğlu, “Kapalı Maraş’ın açılması ile birlikte, ileriki dönemlerde Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan ederek, Akdeniz’i Türk Kültür ve Sanatı ile buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşayarak, tüm dünyaya Türk kültürü ve sanatının eşsizliğini, derinliğini ve güzelliklerini, KKTC’den yansıtalım” dedi.

Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Tarihimizi, kültürümüzü ve sanatımızı, kısacası, Kıbrıs Türkü’nün ada üzerindeki varlığını, kardeş ve gönül birlikteliği içerisinde üyesi olmaktan onur duyduğum TÜRKSOY ailesi ile birlikte yansıtmaktan, heyecan ve mutluluk duyacağımızın altını çizmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve TÜRKSOY’un, Türk coğrafyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliklerinin güçlenerek artması, halkların yakınlaşması ve kaynaşması yönünde özverili çabalar sarf eden, Kıbrıs Türkü’nün varlığını ve haklılığını duyurmak için her zaman bizlerin yanında ve yakınında olan TÜRKSOY Genel Sekreterimiz Sayın Sultan Raev’e, ülkemize gösterdiği önem ve hassasiyet için ayrıca teşekkürlerimi sunarım”

Ataoğlu ile Ersoy ikili görüşmede bir araya geldi

Konuşmaların ardından, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile TC Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ikili görüşmede bir araya geldi.

Görüşmenin ardından toplantının ikinci oturumuna geçilerek, sonuç bildirgesi okundu ve üye ülke Kültür Bakanlarının imzalarına sunuldu.

Toplantı hediye takdimleri ve aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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06/11/2022 12:28