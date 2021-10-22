Atasay Altın Çadırı Günleri devam ediyor

Lefkoşa Metropol Yolu’nda vatandaşlara hizmet veren Atasay Kuyumculuk, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Atasay Altın Çadırı Günleri’ni bu yıl da gerçekleştiriyor. 12. Geleneksel Atasay Altın Çadırı 20 Ekim günü başladı. Türkiye ile eş zamanlı olarak devam eden ve 4 gün sürecek olan etkinlikte birçok ürün maliyetine hatta bazı ürünler zararına satılıyor. Merkezi Lefkoşa Metropol yolu Atasay mağazasında olan çadır günleri aynı zamanda Mağusa, Erülkü ve Pile Doğan Kuyumculuk mağazalarında da vatandaşlara hizmet veriyor.

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22/10/2021 09:46