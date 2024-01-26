Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa etti

ads ads ads ads
26/01/2024

ads
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa etti Türkiye’de yerel seçimlere doğru giderken, CHP’de İstanbul’dan sürpriz bir istifa geldi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP’den istifa ettiğini açıkladı. İlgezdi “Kılıçdaroğlu ekibi tasfiye ediliyor” iddiasını ortaya koyarken, İlgezdi’nin 4. Dönem aday gösterilmemesine bu şekilde tepki gösterdiği belirtildi

26/01/2024 18:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Battal İlgezdi
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.