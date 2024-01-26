Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa etti Türkiye’de yerel seçimlere doğru giderken, CHP’de İstanbul’dan sürpriz bir istifa geldi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP’den istifa ettiğini açıkladı. İlgezdi “Kılıçdaroğlu ekibi tasfiye ediliyor” iddiasını ortaya koyarken, İlgezdi’nin 4. Dönem aday gösterilmemesine bu şekilde tepki gösterdiği belirtildi

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