Ataser: Bakanlar Kurulu’ndan kapanma kararı bekliyoruz…

Haber Kıbrıs-Özel

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak ve Lapta bölgesinde artan yerel vakalar nedeniyle kapanmaya gidilebileceğini söyledi.

Katıldığı bir TV programında konuşan Ataser kapanma isteklerini Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye ilettiklerini, Pilli’nin konuyu Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını söylediğini açıkladı.

Bölgedeki vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları yönündeki çağrısını yineleyen Ataser, Alsancak ve Lapta bölgesinde vaka sayısının 40’a yanaştığını kaydetti. Ataser, Alsancak ve Lapta’nın 10-15 gün kapatılması gerektiğinin altını çizerek Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de aynı görüşte olduğunu savundu. Ataser, Pilli’nin konuyu Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını Bakanlar Kurulu’ndan kapanma kararı bekledikleri ekledi.

Alsancak'ta vaka sayısı 12 olurken temaslı sayısı 40'a ulaştı. Lapta'da ise en az 30 a yakın vaka görüldüğü bugün 10 yeni vaka.daha tespit edildiği öğrenildi.

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20/01/2021 22:55