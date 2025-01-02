Karşıyaka Mezarlığı’nda üzücü bir olay gerçekleşti.

Mezarlıkların vazoları kırıldı, çiçekler söküldü ve lambalar çalındı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan LAÇ Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, “Bunu yapan insan değildir” ifadelerine yer verdi.

Ataser’in olayla ilgili açıklaması şöyle:

“Karşıyaka köyümüzün mezarlığına bir kaç gün vardır ciddi şekilde zarar veriliyor. Çiçekler sökülüyor, vazolar kırılıyor, lambalar çalınıyor VS.

Kusura bakmayın bunu yapan insan değildir.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz.