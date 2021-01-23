Ataser: Casinoların kapanmaması bir ayrıcalık
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının tam olarak istedikleri gibi çıkmadığını söyledi.
23/01/2021
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının tam olarak istedikleri gibi çıkmadığını söyledi. Ataser, casinoların kapanmamasının bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Ataser’in açıklaması şöyle:
"Alınan karar tam olarak istediğimiz gibi çıkmadı. Eşitlik ve adaletli olarak halkın sağlığı için söylediklerimin arkasındayım. Casinoların kapanmaması bir ayrıcalık oldu. Belediyemiz olarak tek gayemiz halkımızın sağlığıdır ."