Ataser: Casinoların  kapanmaması  bir ayrıcalık

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının tam olarak istedikleri gibi çıkmadığını söyledi.

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23/01/2021

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Ataser: Casinoların  kapanmaması  bir ayrıcalık

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının tam olarak istedikleri gibi çıkmadığını söyledi. Ataser, casinoların  kapanmamasının  bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Ataser’in açıklaması şöyle:

"Alınan karar tam olarak istediğimiz gibi çıkmadı. Eşitlik ve adaletli olarak halkın sağlığı için söylediklerimin arkasındayım. Casinoların  kapanmaması  bir ayrıcalık oldu. Belediyemiz olarak tek gayemiz   halkımızın sağlığıdır ."

23/01/2021 18:53
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