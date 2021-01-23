Ataser: Casinoların  kapanmaması  bir ayrıcalık

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının tam olarak istedikleri gibi çıkmadığını söyledi. Ataser, casinoların kapanmamasının bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Ataser’in açıklaması şöyle:

"Alınan karar tam olarak istediğimiz gibi çıkmadı. Eşitlik ve adaletli olarak halkın sağlığı için söylediklerimin arkasındayım. Casinoların kapanmaması bir ayrıcalık oldu. Belediyemiz olarak tek gayemiz halkımızın sağlığıdır ."

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23/01/2021 18:53