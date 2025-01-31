Ataser: En ağır şekilde cezalandırılacak…
YAYIN TARİHİ:
31/01/2025
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karaoğlanoğlu bölgesinde anayolu dışkısını yapan şahsa ateş püskürdü.
Ataser, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde JY 239 plakalı aracın sürücüsünün, yol ortasında aracını durdurarak büyük abdestini yaptığını söyledi. Başkan Ataser, paylaşımında olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, kent güvenliği sorumlusu Hakan Güven’e en ağır cezanın uygulanması çağrısında bulundu. Söz konusu olay sosyal medyada ciddi tepki çekmiş onlarca vatandaş sorumsuz kişinin cezalandırılması gerektiğini ifade etmişti.
YAYIN TARİHİ: