Ataser: Halkın olanı halka vereceğiz

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser bölgede itilaflı olan Maremonte Hotel ile ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Net Holding Limited (Merit Hoteller) Grubu’nun Kraliçe Havuzları, Maremonte Bungalovları, Maremonte Hotel, Maremonte Restaurant ve Maremonte Plajı’nın olduğu yerin kira sözleşmesinden çıkartılması için talepte bulunduğunu açıklayan Ataser, Maremonte bölgesinin Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesine verilmesi talebinde bulundu.

Ataser’in paylaşımı:

“NET HOLDİNG LİMİTED ( MERİT HOTELLER ) GRUBU Kraliçe Havuzları, Maremonte Bungalovları, Maremonte Hotel, Maremonte Restaurant ve Maremonte Plajı’nın olduğu yerin kira sözleşmesinden çıkartılmasını istediğini tarafımıza bildirdi.

Haritada görülen mavi renkle işaretlenmiş olan kısmın dışında kalanların, beyaz bölümdeki yazılı yerlerin tümünün kira sözleşmesinden çıkartılmasını istedi. Bizler daha önce plaj kısmında olan müracaatımızı büyüterek haritada yazı ile belirttiğimiz kısımların da Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye'sine verilmesini talep ediyoruz.

Kısacası halkın olanı halka vereceğiz…

Maremontenin tümünü eskisinden daha güzel bir hale getireceğiz…"