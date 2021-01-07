Ataser: Kahvehane, bet ofis ve kulüpler kapatılabilir

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, köyde görülen vaka sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı

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07/01/2021
HK

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Ataser: Kahvehane, bet ofis ve kulüpler kapatılabilir

Haber Kıbrıs- Özel

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ta 2 kişinin daha Covid-19 PCR testinin pozitif çıkmasıyla köyde görülen vaka sayısının 6’ya yükseldiğini söyledi.

Fırat Ataser, köyde 40-50 arası temaslı olduğunun tespit edildiğini ifade ederek, şu an 100-150 arası PCR testi yapıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin bugün Alsancak’a geleceğini dile getiren Ataser, kahvehane, bet ofis ve kulüplerin kapatılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

 

07/01/2021 11:34
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TAGS: Alsancak, Ataser, temaslı, pozitif
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