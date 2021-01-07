Ataser: Kahvehane, bet ofis ve kulüpler kapatılabilir
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, köyde görülen vaka sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı
07/01/2021
HK
Haber Kıbrıs- Özel
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ta 2 kişinin daha Covid-19 PCR testinin pozitif çıkmasıyla köyde görülen vaka sayısının 6’ya yükseldiğini söyledi.
Fırat Ataser, köyde 40-50 arası temaslı olduğunun tespit edildiğini ifade ederek, şu an 100-150 arası PCR testi yapıldığını vurguladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin bugün Alsancak’a geleceğini dile getiren Ataser, kahvehane, bet ofis ve kulüplerin kapatılmasının gündemde olduğunu kaydetti.