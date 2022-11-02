Ataser Lapta, Alsancak, Çamlıbel Belediyesi Başkan Adayı

Alsancak Belediyesi mevcut Belediye Başkanı Fırat Ataser, Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka olmak üzere toplamda 20 köyü içerisinde bulunduran Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne bağımsız belediye başkan adayı oluyor.

Ataser, çalışmalarına çok önceden başlayarak bir çok bölge ve köyü ziyaret ediyor.

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02/11/2022 15:20