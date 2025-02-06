Ataser: ''Lapta Marina Projesi Engellenemez''

Haber Kıbrıs'ta yayınlanan Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi programına konuk olan Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye başkanı Fırat Ataser Yeşil Barış Hareketi’nin, Lapta Belediyesi’nin projesi ve Çevre Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) olmadan çıktığı Lapta Marina Otel projesi hakkında ki sorulara yanıt verdi.

Ataser, Yeşil Barış Hareketi’nin, Lapta Belediyesi’ne Lapta Marina Otel projesi hakkında açmış oldukları ara emri davası hakkında sert bir şekilde açıklamalarda bulundu. Ataser, marina projesinin sadece Lapta değil Alsancak ve Karşıyaka’nın da önünü açacağını vurgulayarak çevrecilerin bu projeye karşı çıkmaması gerektiğini, çevrecilerin yapmış olduğu bu hareketin tamamen bir ‘siyasi oyun, siyasi bir hareket olduğunu, çevrecilerin diğer marinaların ve limanların oluşumunda neden ayaklanmadıklarını da sorguladı.

Bu yıl itibariyle Marina projesi ile ilgili çalışmalarımız sürecektir diyen Ataser şöyle konuştu; “Belediyemize dava açılması ve bu projenin engellenmesi tamamen Yeşil Barış Hareketi’nin siyasi oyunudur. Buna benzer birçok proje vardır ve onlara hiçbir şekilde dava açılmamıştır. Sadece Lapta’nın Marina projesine bir dava açıldı ve ara emri alındı. Defalarca Yeşil Barış Hareketiyle görüşme yaptık, kapalı kapılar ardından hiçbir görüşmemizi yapmadık. Bunları her şeyi konuştuk ama bir sonuca varamadık, onların istediği belediye bu işi başarmasın ama Esentepe Belediyesinde ’de Girne bölgesinde de böyle bir olay yaşandı, böyle projeler var neden Yeşil Barış Hareketi orada sorun çıkarmadı, madem yeşile bu kadar önem veriyorsunuz halkın menfaatini düşünüyorsun, madem o bölgelerde neden sorun çıkarmıyorsunuz, neden oralarda dava açmıyorsunuz da bizim belediyemize dava açıyorsunuz” diyerek sert bir şekilde eşleştirildi bulundu.

Benim çevreye ne kadar duyarlı olduğumu tüm herkes biliyor diyen Ataser; “Yeşil Barış Hareketi bilerek isteyerek bunları yapıyor amacı belediyeye zarar vermek, kesinlikle bunu kabul etmiyorum diyerek tüm halkı, sivil toplum örgütlerini ve basın emekçilerini 19 Şubat’ta mahkemeye çağırarak davalarının başlayacağını söyleyerek, herkesi mahkemeye davet etti. Ataser “Herkes görsün kim toplumun menfaati için çalışır, önüme engeller çıksa da bunları aşacağım kafama koyduğum projeleri gerçekleştireceğim” dedi.